وصول عدد تطبيقات متجر ويندوز فون إلى 145 ألف

وصل عدد التطبيقات في متجر نظام التشغيل “ويندوز فون” الخاص بالهواتف الذكية التابع لشركة مايكروسوفت إلى على 145 ألف تطبيق، بعد أن كان عددها 120 ألف تطبيق في شهر أكتوبر الماضي.

وقد جاء الإعلان في الوقت الذي قامت فيه شركة نوكيا بطرح هاتفها الأخير “لوميا 928 والذي يعمل بنظام ويندوز فون 8.

وتُظهر هذه الأرقام تباطؤاً في ازدياد تطبيقات متجر "ويندوز فون" منذ إعلان مايكروسوفت عن تضاعف حجم متجرها خلال النصف الأول من العام الماضي.

وكانت تقارير صدرت العام الماضي أشارت إلى عدم وجود الحماس الكافي لدى المطورين للاهتمام بالتطوير لويندوز فون بسبب حصته السوقية الضعيفة نسبياً مقارنةً بنظامي أندرويد و iOS الخاص بشركة آبل.

وتقول مايكروسوفت بأن الغالبية العظمى من أشهر التطبيقات الرئيسية على المنصات الأخرى باتت متوفرة لويندوز 8، حيث نجحت الشركة في جذب بعض المطورين الكبار إلى منصتها لطرح نسخ خاصة بويندوز فون من تطبيقاتهم، مثل يوتيوب وواتساب وفورسكوير وغيرها.

وكانت الشركة قد أطلقت الأسبوع الماضي تطبيقًا لهواتف أندرويد يقوم بتفحص التطبيقات المثبتة في الهاتف واقتراح التطبيقات المقابلة لها أو الشبيهة بها المتوفرة لويندوز فون، وذلك في خطوة لتشجيع المستخدمين للانتقال إلى منصتها.