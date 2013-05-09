وجبات الطعام تحوي سكريات أكثر من المشروبات الغازية

في أحدث دارسة مسحية للوكالة يتبين أنه رغم استهداف المشروبات الغازية في حملات الصحة العامة إلا أنها لا تمثل سوى ثلث السعرات الحرارية التي يستهلكها الأمريكيين في اليوم بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وتأتي ما نسبته 70% من السعرات التي مصدرها السكر المضاف الذي يستهلكه الأمريكيين يوميا يأتي من الاطعمة المعالجة مثل الخبز والمربى والكيك والآيس كريم، فضلا عن صلصة الطماطم (الكاتشاب) و صلصة الخضار والبسكويت والحلوى ووجبات الإفطار مثل الحبوب .

وتظهر البيانات الحكومية فروقا بسيطة بالنسبة للفئات العمرية والجنس. والخلاصة هي أن معظم السكر المضاف الذي يستهلكه الأمريكي في اليوم يأتي من الطعام وليس من المشروبات الغازية.