استثمار النساء في عقارات دبي يرتفع إلى 13.3 مليار درهم

أبوظبي – أحمد ديب

زادت استثمارات النساء في عقارات دبي في العام المنصرم إلى 13.3 مليار درهم بنسبة 23% عما كانت عليه في عام 2011.

وقالت صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية إن ما يفوق خمسة آلاف سيدة دخلن السوق العقارية في الفترة المشار إليها، بزيادة طفيفة عن الموسم الذي سبقه حيث بلغ عددهن 4704 سيدة.

واستدعت زيادة إقبال السيدات على السوق العقارية، القيام بدراسة السوق للإلمام بأساليب تمويل العقارات من قبل المصارف.

وقال ساندي ساكسينا مدير مبيعات لدى شركة "بيكسس" للتأمينات، أن دخول السيدات عالم العقارات شيء مبشر، وأن السوق لم يعد حكراً على الرجال فقط.

في حين قالت هيلين تاثام، مديرة عقارات في شركة "نايت فرانك"، أن النساء يفضلن الاستثمار في العقارات لأنها آمنة أكثر من بورصة الأسهم والذهب بالنسبة لهن.

وقال محللون أن زيادة إقبال السيدات على العقارات يعود للرغبة في الاستقلالية المالية، إلى جانب توافر المصارف القادرة على تمويل العقارات بنسب كبيرة ومبالغ طائلة.