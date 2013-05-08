صراع الهبوط من دوري "اتصالات" يحسم الخميس

رويترز

تحسم الخميس هوية الفريق الثاني الهابط إلى دوري الهواة التي يتنافس عليها الشعب ودبا الفجيرة عندما تقام الجولة الرابعة والعشرين من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

ويلتقي الشعب صاحب المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة خارج أرضه مع الجزيرة الرابع برصيد 40 نقطة فيما يلعب دبا الفجيرة الثالث عشر وله 14 نقطة مع الأهلي الثاني وله 48 نقطة.

ويكفي الشعب الفوز ليحافظ على فارق النقاط بينه وبين دبا الفجيرة قبل جولتين على نهاية البطولة وبالتالي سيضمن البقاء في الأضواء فيما تبدو حظوظ دبا الفجيرة ضئيلة وشبه مستحيلة كونه بحاجة إلى الفوز في جميع مباريات المتبقية مع خسارة منافسه.

وكان اتحاد كلباء قد هبط رسميا بتذيله ترتيب الفرق برصيد 11 نقطة حيث يلتقي مع الشباب السادس برصيد 36 نقطة.

وسيخوض دبا الفجيرة بقيادة مدربه الوطني عبد الله المسفر مباراة حياة أو موت مع انتظار نتيجة منافسه الشعب أمام الجزيرة ووسط غياب أهم لاعبين لديه الكاميروني صمويل اوكران وعادل عبد الكريم بداعي الإيقاف.

وقال المسفر للصحفيين إنه يتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة و "إذا كان تأهله معجزة فإنه يؤمن بالمعجزات".

وتزداد صعوبة المباراة مع رغبة الأهلي - الذي تأهل قبل أيام إلى نهائي كأس رئيس الدولة بفوزه على العين 2-1- بحسم الصراع على المركز الثاني أملا في المنافسة على اللقب في الموسم المقبل.

وبات الصراع في الدوري الإماراتي شبه محسوم في المراكز الأولى خاصة أن العين ضمن اللقب بتصدره الفرق برصيد 58 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي الذي يبتعد بفارق خمس نقاط عن بني ياس الثالث يليه الجزيرة 40 نقطة والنصر 39 نقطة.

وتقام الخميس جميع مباريات الجولة باستثناء مباراة العين مع بني ياس التي تأجلت حتى الأحد المقبل بسبب ارتباط بني ياس بلقاء نجران السعودي الاربعاء في إياب قبل نهائي دوري أبطال الخليج.

ويلعب الظفرة مع الوحدة وعجمان مع النصر والوصل مع دبي.