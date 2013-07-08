أكثر من 20 مسلسلا سوريا يعرض في رمضان

بيروت ـ حققت صناعة الدراما في سوريا 23 مسلسلا تتراوح بين المسلسل الاجتماعي والكوميدي والخيال العلمي وأعمال تتعلق بالبيئة الشامية القديمة.

ويتصدر قائمة الأعمال الاجتماعية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الحياة، مسلسل "منبر الموتى"، وهو الجزء الثالث من المسلسل الشهير "الولادة من الخاصرة" للمخرج سيف سبيعي الذي حل بديلاً للمخرجة رشا شربتجي.

وهناك مسلسل "حائرات" للمخرج سمير حسين، ومسلسل "سنعود بعد قليل"، و"لعبة موت" للمخرجين سامر برقاوي والليث حجو، و"حدث في دمشق" للمخرج باسل الخطيب، ومسلسل "سكر وسط" للمخرج المثنى صبح.

أما في قائمة أعمال البيئة الشامية فهناك "ياسمين عتيق" للمخرج المثنى صبح، وقمر الشام" من إخراج مروان بركات، و"زمن البرغوت" و"طاحون الشر" في جزءين جديدن، الأول من إخراج أحمد إبراهيم والثاني للمخرج ناجي طعمي، ومسلسل "حمام شامي" من إخراج مؤمن الملا.

وثمة فسحة للكوميديا عبر خمسة أعمال هي "حدود شقيقة" للمخرج أسامة الحمد ومسلسل "فول هاوس" من إخراج فادي سليم، و"خرزة زرقاء" من إخراج محمد نصرالله، ومسلسل "شاميات" الجزء الثاني من إخراج وتأليف وإنتاج فادي غازي، فيما يطل ياسر العظمة عبر جزء جديد من مرايا أخرجه عامر فهد.