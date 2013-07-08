الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات

لندن- ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات الإثنين ومن المنتظر أن يعزز مكاسبه في ظل توقعات باحتمال تقليص برنامج التحفيز النقدي الأمريكي في سبتمبر أيلول بعد بيانات مشجعة لنمو الوظائف صدرت الجمعة.

في المقابل من المتوقع أن يعمد البنك المركزي الأوروبي وبنك انكلترا المركزي إلى تيسير السياسة النقدية وأن يواصل بنك اليابان المركزي إجراءات التحفيز وهو ما يضعف اليورو والجنيه الاسترليني والين.

وسجل مؤشر الدولار 84.425 بعد ارتفاعه إلى 84.588 في التعاملات الآسيوية وهو أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2010 بعد أن أظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 195 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي وهو رقم أكبر مما كان متوقعا.

وقفز المؤشر 1.5 بالمئة الجمعة في أكبر ارتفاع له في 20 شهرا.

واستقر اليورو عند 1.2834 دولار بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 1.2806 دولار الذي سجله يوم الجمعة. ومازال اليورو تحت ضغط بعد أن قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة ممتدة.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.4897 دولار بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 1.4855 دولار والذي سجله في التعاملات الآسيوية بعد بيان أصدره بنك انكلترا الأسبوع الماضي وجاء مؤيدا لتيسير السياسة النقدية على غير المتوقع.

وبلغ سعر الدولار 101.18 ين بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في شهر ونصف عند 101.54 ين.