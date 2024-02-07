"منشور وداعي" مؤثر لمغرد سعودي يثير حزن متابعين

أثار منشور وداعي كتبه مغرد سعودي يدعى "عبدالعزيز" على حسابه في منصة "إكس"، قبل وفاته بنحو أربعين يوما، حزن متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن أحد الأشخاص، ذو صلة بـ"عبدالعزيز" فيما يبدو، قبل ساعات عن وفاته.

وكتب في منشور أن "صاحب الحساب عبدالعزيز أحمد الزهراني وافته المنية يوم الأحد"، مناشدا الدعاء له.