فايز المالكي يستعين بشهرته للتحذير من موقد طبخ تسبب بمصرع 5 شبان

لجأ الفنان السعودي فايز المالكي، إلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه الملايين من داخل المملكة وخارجها، للتحذير من اقتناء أو استخدام موقد طبخ تسبب بمصرع خمسة شبان قبل أيام.

وظهر المالكي في مقطع فيديو حاملاً الموقد المخالف للمواصفات الرسمية المعتمدة في السعودية، مشيراً لكون حادثة بريدة في منطقة القصيم، وقعت بسبب انفجار موقد مشابه.

كما استضاف المالكي موظفين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ليشرحا مزيداً من التفاصيل عن الموقد المخالف، وقالا إنه يُصنع داخل المملكة، وسبق أن حذرت الهيئة الحكومة من خطورته.

وأوضح أحد الموظفين في الفيديو، أن الموقد مصنوع من مطفأة حريق، وهي ذات سمك أقل من سمك أسطوانات الغاز الموافقة للشروط المعتمدة، كما إن تصميمه وطريقة عمله تسب ارتفاع درجة حرارة الأسطوانة لتتحول إلى قنبلة موقوتة على حد وصفه.