كشف أغنية نادرة لعبد الحليم حافظ

إرم ـ (خاص) أحمد السماحي

فجر الإذاعي الكبير طارق مصطفى فى الحلقة الأخيرة من برنامجه "كان يما كان"، الذى يذاع أسبوعياً على إذاعة" أغاني FM"، مفاجأة لعشاق العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، حيث أذاع له أغنية نادرة لم يذكرها أي من الكتب الكثيرة التى سطرت حياة المطرب الراحل الكبير، بما فيهم كتاب صديقه الراحل مجدى العمروسي "أعز الناس".

الأغنية أو القصيدة تحديداً بعنوان "زين النوادي" كلمات الشاعر السعودي عبدالله الفيصل، والذي سبق وغنى له حليم "سمراء يا حلم الطفولة" و "يامالكاً قلبي"، و ألحان محمد الموجي، وقد كتبها الأمير السعودي فى عشر دقائق، وأهداها للنادي الأهلي احتفالاً باليوبيل الذهبي لتأسيسه، في حفل أقيم فى النادي عام 1957، وإذيعت مرة واحدة فقط.

وتقول كلمات مطلعها:

تحية وجلال أيها النادي

فأنت زين النوادي، حلية النوادي

لك أيامك الغراء مشرفة

تزهى على جمع فيها وأحاد

سجلت فيها من الأمجاد

مفخرة عزت على كل إعزاز وأمجاد

خمسون عاماً من التاريخ

قد خشعت لها القرون بأعواد وأياد

كانت سجل ليالينا

تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد

جمعت شمل بنى مصر وجيرتهم

فى حاضر من أمانيهم.

والقصيدة مدتها 13 دقيقة يسبقها كلمة من العندليب الأسمر، عن ظروف غنائه لهذه الرائعة، وقد أهداها للبرنامج واحد من شيوخ نادي الأهلي.