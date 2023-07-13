للمرة الثانية.. نسرين طافش تعلن طلاقها رسمياً
أعلنت الفنانة نسرين طافش، اليوم الخميس، طلاقها رسميا من زوجها طبيب الأسنان المعالج بالطاقة، المصري شريف شرقاوي، في منشور نشرته عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "انستغرام".
وجاء في منشور طافش: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".
ويأتي إعلان نسرين طافش طلاقها، للمرة الثانية، بعد انفصالها عن شريف شرقاوي مدة 6 أشهر قبل إعلانهما عودتهما لبعضهما البعض في أبريل/نيسان الماضي.
يذكر أن نسرين طافش أعلنت زواجها من مدرب الطاقة المصري شريف الشرقاوي في بداية يوليو 2022.