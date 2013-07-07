أسعار النفط ترفع تكلفة تذاكر الطيران

تجاوزت أسعار النفط الخام الأميركي حاجز 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول عام 2012، وعبر عدد من مسؤولي وخبراء الطيران في العالم عن قلقهم من أن يؤثر ذلك بشكل عميق على حركة السفر الدولية.

ويتحدث الخبراء بشكل خاص عن أن الارتفاع ذلك، سيؤدي إلى دفع المسافر فاتورة زيادة أسعار وقود الطيران تبعاً للقفزة في أسعار النفط.

ونقلت شبكة "سي أن بي سي" عن الرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" توني تايلر قوله إن "أي ضغط تصاعدي يشكل مصدر قلق كبير لهذه الصناعة.. فثلث التكاليف لدينا هي تكاليف النفط، وبشكل واضح فإن أي صعود لأسعاره سوف يكون لها تأثير كبير".

وارتفعت أسعار النفط خلال الأيام الماضية، مدفوعة بمخاوف بشأن المعروض من النفط، والناجمة عن العوامل الجيوسياسية بما في ذلك الاضطرابات السياسية في مصر، والاحتجاجات في ليبيا التي أغلقت العديد من حقول النفط في البلاد .

وقال تايلر "لأسباب تنافسية فإن شركات الطيران لن تكون راغبة في رفع الأسعار، ولكن مع مرور الوقت سوف نرى الضغط يتزايد على أسعار التذاكر، إذا ما بقيت أسعار الوقود مرتفعة".

وأشار تايلر لشركات الطيران الآسيوية، حيث الارتفاع في أسعار النفط المقومة بالدولار الأميركي إلى جانب خفض قيمة العملات الآسيوية، تشكل تحديا أكبر.

ويعتقد خبراء أن التباطؤ في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ألقى بضلاله على شركات الشحن الجوية، ما أدى إلى ركود كبير في نمو حركة البضائع بسبب ضعف الصادرات من الأسواق الرئيسية مثل الصين.