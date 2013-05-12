الاهلي دون "بركات" أمام حرس الحدود

القاهرة – يخوض فريق الأهلي المصري، المنافس في الدوري المصري لكرة القدم، مباراته الأحد أمام حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة عشرة، بغياب لاعب وسطه المخضرم محمد بركات.

حيث أصدر النادي المصري بياناً عبر طبيبه خالد محمود قال فيه أن لاعب الوسط يعاني من نزلة برد مع ارتفاع في درجة حرارته ويحتاج إلى راحة.

من جهة أخرى أكد بركات لموقع الأهلي على الانترنت أنه سيعلن للجميع نتائج جلسته مع لجنة الكرة في النادي بشأن تجديد تعاقده.

وقال بركات إنه لا يعلم بعد موعد هذه الجلسة والتي أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أنها ستكون عقب لقاء حرس الحدود.

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى في الدوري المصري برصيد 27 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط على إنبي.