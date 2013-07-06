ارتداء الكعب العالي له ثمن

عمّان – (خاص)

لارتداء الكعب العالي جوانب إيجابية جمالية لا تخفى على أحد، إلا أن ارتداءه بشكل متكرر ولفترات طويلة قد يؤدي إلى إصابات وإلى اختلال في توازن الجسد، كما أنه قد يؤدي إلى هشاشة العظام والتهاب مفصل الركبة، ويضرّ بالأعصاب كما يتسبب بإصابات كالكسر و الالتواء في الكاحل.

وأوردت جريدة 20 دقيقة الاسبانية أن تقرير كلية المعالجين الطبيعيين بمدريد، أشار إلى أن النساء يعانين أربعة أضعاف من إصابات بالقدم مقارنة بالرجال، نظراً لارتدائهن الأحذية ذات الكعب العالي.

وجهت الكلية في تقريرها السنوي "12 شهراً،12 نصيحة صحية" بضعة نصائح للنساء عند ارتدائهن للكعب العالي، كأن لا يلبسن كعباً يزيد على الخمسة سنتميترات، وألا يزيد الفارق بين ارتفاع مقدمة الحذاء والكعب عن ثلاثة سنتميترات، وفي حال ارتداء الكعب العالي في المناسبات فقط، فقد نصحت الكلية النساء بارتداء الأحذية ذات القاعدة العريضة، لأنها توزع الثقل بشكل متساوٍ، وألا يزيد ارتفاع مقدمة الحذاء عن ثلاثة سنتيمترات.