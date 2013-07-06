الإخوان يدعون إلى مزيد من الاحتجاج غدا

القاهرة ـ دعا تحالف للإسلاميين تقوده جماعة الإخوان المسلمين المواطنين إلى الاحتجاج في أنحاء مصر غدا الأحد تعبيرا عن الرفض لإطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وأصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية البيان السبت بعد يوم من مقتل عشرات الأشخاص في اشتباكات نشبت حينما نزل إسلاميون معارضون للإطاحة بمرسي الى الشوارع للتعبير عن غضبهم مما يقولون إنه انقلاب عسكري.

في سياق متصل، قال مصدر برئاسة الجمهورية المصرية إنه سيتم تكليف المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في وقت لاحق السبت بتشكيل الحكومة ليكون رئيس وزراء مؤقتا لمصر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الرئيس المؤقت عدلي منصور استدعى البرادعي إلى القصر الرئاسي اليوم السبت، ولم تذكر الوكالة اية تفاصيل عن فحوى اللقاء.