ماذا قال رينارد عن المرحلة الثالثة لمعسكر المنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم؟

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن حزنه لوجود عدة إصابات بالفريق قبل انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد، استعدادا لكأس العالم قطر 2022.

وقال رينارد في حديث له لوسائل الإعلام، يوم الإثنين: "إصابة سلطان الغنام وعدم جاهزيته، وكذلك ناصر الدوسري، وقبلهما أحمد شراحيلي، كلها عوامل عكسية ضد الفريق، ولكن علينا الاستعداد بقوة، لنكون في أتم الجهازية الفنية والبدنية".

وأضاف: "نحن فنيًا جيدون، لكن نحتاج استعدادا أكثر وقتالية أكبر".

ويتوجه لاعبو المنتخب السعودي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لإقامة معسكر هناك، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للمونديال.

ويقام معسكر الأخضر السعودي في أبوظبي في الفترة من 17 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر.

وكان مدافع الهلال علي آل بليهي أول الواصلين إلى صالة الطيران الخاص، تبعه بقية اللاعبين، هيثم عسيري وسالم الدوسري وغيرهما.