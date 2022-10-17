ماذا قال رينارد عن المرحلة الثالثة لمعسكر المنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم؟
أعرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن حزنه لوجود عدة إصابات بالفريق قبل انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد، استعدادا لكأس العالم قطر 2022.
وقال رينارد في حديث له لوسائل الإعلام، يوم الإثنين: "إصابة سلطان الغنام وعدم جاهزيته، وكذلك ناصر الدوسري، وقبلهما أحمد شراحيلي، كلها عوامل عكسية ضد الفريق، ولكن علينا الاستعداد بقوة، لنكون في أتم الجهازية الفنية والبدنية".
وأضاف: "نحن فنيًا جيدون، لكن نحتاج استعدادا أكثر وقتالية أكبر".
ويتوجه لاعبو المنتخب السعودي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لإقامة معسكر هناك، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للمونديال.
ويقام معسكر الأخضر السعودي في أبوظبي في الفترة من 17 أكتوبر الجاري وحتى 10 نوفمبر.
وكان مدافع الهلال علي آل بليهي أول الواصلين إلى صالة الطيران الخاص، تبعه بقية اللاعبين، هيثم عسيري وسالم الدوسري وغيرهما.
وسيخوض الأخضر خلال "المرحلة الثالثة" خمس مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا 22 أكتوبر على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والثانية أمام منتخب ألبانيا 26 من ذات الشهر، والثالثة مع منتخب هندوراس يوم 30 على استاد آل نهيان في أبوظبي.
فيما سيلعب "الأخضر" مباراته الودية الرابعة أمام منتخب آيسلندا في 6 نوفمبر المقبل على استاد محمد بن زايد، على أن يختتم ودياته للمرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما يوم 10 من ذات الشهر.
وتقرر أن يخوض الأخضر مبارياته أمام منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس خلف أبواب مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام.
ويعاني المنتخب السعودي من كثرة إصابات عناصره الأساسية، والتي يأتي في مقدمتهم الثلاثي سالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد العويس، بالإضافة إلى إصابة سلطان الغنام وأحمد شراحيلي.
منتخب السعودية تأهل إلى كأس العالم 2022، للمرة السادسة، بعد نسخ أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، و2018.
وكانت القرعة قد أسفرت عن تواجد منتخب السعودية ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، مع منتخبات الأرجنتين، المكسيك وبولندا.