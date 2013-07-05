تجربة لعلاج الإيدز بالخلايا الجذعية

لندن - قال باحثون ان رجلين مصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب (الايدز) توقفا عن تناول عقاقير علاج هذا المرض الفتاك عدة أشهر بعد أن تلقيا علاجاً للسرطان يتضمن خلايا جذعية وهو العلاج الذي يبدو أنه قضى على فيروس الإيدز في جسميهما.

وتلقى المريضان، اللذين عولجا في بوسطن ويخضعان لعلاج مطول للقضاء على الإيدز،علاجاً لسرطان الغدد الليمفاوية يحتوي على الخلايا الجذعية.

وقال تيموثي هنريتش بكلية طب هارفارد ومستشفى النساء في بوسطن في مؤتمر دولي عن الإيدز عقد مؤخراً في كوالالمبور أنه منذ تلقيهما علاج السرطان لم يعثر الأطباء على أي أثر للإصابة بالإيدز.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه تأكيد خلو جسمي المريضين من فيروس الإيدز فقد توقف احدهما عن تناول العلاج المضاد للفيروسات منذ 15 اسبوعا وتوقف الثاني عنه منذ سبعة اسابيع.

ولا يعتبر استخدام العلاج بالخلايا الجذعية خياراً فعالاً على نطاق واسع نظراً لغلو ثمنه إلا أن الحالات الأخيرة قد تفتح آفاقا جديدة لعلاج الأمراض.

ونظراً للتقدم العلمي الذي أحرز في الآونة الاخيرة فلم يعد فيروس الإيدز الذي اكتشف منذ اكثر من 30 عاما حكماً بالإعدام على المريض وأن العلاجات الحديثة المضادة لفيروس الايدز يمكن ان تقضي عليه.

إلا أن الكثيرين من المرضى لا يتلقون العلاج في التوقيت المناسب، الأمر الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى الدعوة إلى سرعة توفير العقاقير فور اكتشاف الإصابة لدى المرضى.