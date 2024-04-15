شمس الكويتية تعلن أنها عالقة في بغداد بعد إغلاق المطار

أعلنت الفنانة شمس الكويتية أنها عالقة داخل العاصمة العراقية بغداد بعد قرار إغلاق مطار بغداد الدولي مساء أمس الأحد، جراء الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على إسرائيل.

وقالت في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنها قلقة من الوضع الراهن في المنطقة، إذ ناشدت السلطات المعنية بالعمل على إعادة فتح المطار في أقرب وقت ممكن، ليتمكن المسافرون من المغادرة والعودة إلى بلدانهم.

وأكدت شمس الكويتية أنها بخير وتتواجد في مكان آمن، مطمئنة متابعيها على سلامتها، ومطالبة الجميع بـ"التسامح والحب" في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، مضيفة: "أدعو الجميع إلى السلام والمحبة، ونبذ العنف والكراهية، فالعالم بحاجة إلى المزيد من التسامح والتفاهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة".

وتتواجد الفنانة شمس في العاصمة العراقية بغداد من أجل إحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الفطر المبارك، إلا أن إغلاق المطار حال دون مغادرتها، لتظل محاصرة في بغداد بانتظار عودة فتح المطار.