مخاطر عديدة لـ"الأنظمة الغذائية" الواعدة على مواقع التواصل

في المشهد المتطور باستمرار لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" مراكز افتراضية لأصحاب النفوذ والمؤثرين الذين يروجون لأنفسهم كخبراء في مجال الصحة.

وبحسب تقرير نشره موقع "مشابل"، يتعرض المستخدمون لعدد كبير من النصائح والحيل الغذائية التي تعد بحلول سريعة لفقدان الوزن والصحة العامة، خاصة خلال شهري يناير وفبراير، عندما تكون قرارات العام الجديد في ذروتها.

ومع ذلك، تحت جاذبية هذه الاتجاهات يكمن نقص مثير للقلق في الأدلة العلمية والمخاطر المحتملة لتطوير سلوكيات الأكل المضطربة، كما يقول الخبراء.

وتؤكد أخصائية التغذية ويتني تروتر على جاذبية الأنظمة الغذائية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزو ذلك إلى رغبة الإنسان في إيجاد حلول سريعة. لكنها تؤكد أن العديد من إستراتيجيات الأكل الشائعة هذه تفتقر إلى التحقق العلمي، وقد تعرض صحة الأفراد للخطر في نهاية المطاف.

وقد حددت تروتر العديد من اقتراحات النظام الغذائي الرائجة المتداولة على TikTok وInstagram التي تستدعي الشك والتجنب. ومن بين هذه الممارسات "تدوير البذور"، وهي ممارسة يُزعم أنها تنظم مستويات الهرمونات للنساء من خلال مواءمة استهلاك البذور مع الدورة الشهرية. وعلى الرغم من شعبيته، تؤكد تروتر على غياب الدعم العلمي لفعاليته.