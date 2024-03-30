"مجهولون" يلكمون النساء في نيويورك

وثَّقت عدة نساء في ولاية نيويورك الأمريكية في مقاطع فيديو لاقت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرّضهن للاعتداء من قبل مجهول.

وإحدى هؤلاء، هي الممثلة الكوميدية والكاتبة سارة هارفارد، التي قالت في فيديو وثَّقته إنها تعرضت لضربة على مؤخرة رأسها من قبل رجل مجهول بينما كانت عائدة ليلاً إلى منزلها.

بدورها، قالت هالي كيت، وهي مؤثرة على "تيك توك"، بينما ظهرت في فيديو وعلى جبينها آثار كدمة، إنها تعرضت للكم من قبل رجل أثناء سيرها في أحد شوارع نيويورك.

وخرجت طالبة أيضًا، تدرس في مدرسة للتصميم وتدعى ميكايلا تونيناتو، في فيديو أكدت فيه تعرضها للضرب على وجهها من قبل مجهول أيضًا.

وإثر ذلك، فتحت شرطة نيويورك تحقيقًا للوصول إلى هوية الجاني، وأعلنت بعدها أنها ألقت القبض على رجل يدعى سكيبوكي ستورا، يبلغ من العمر 40 عامًا، وعلى صلة بالاعتداء على التيك توكر كيت.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست"، فإن ستورا سبق وترشح لعضوية مجلس المدينة، في العام الماضي، لكنه فشل في ذلك.

ولم تكشف الشرطة إن كان ستورا متورط في الاعتداءات الأخرى، بينما نفى بعض الضحايا على "تيك توك" أن يكون هو المهاجم، ما يرجح وجود جناة آخرين.