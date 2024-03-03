شاب يسرق حصانًا ويحاول إخفاءه في شقته بالطابق الثالث

ألقت الجهات الأمنية في بولندا القبض على شاب قام بسرقة حصان، ثم حاول إخفاءه في شقته السكنية في الطابق الثالث من مبنى سكني.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الجيران لاحظوا أن الشاب، الذي يقطن في إحدى البلدات، يحاول قيادة الحصان على درج المبنى السكني باتجاه شقته.

وكان أحد الأشخاص شاهده، وراودته الشكوك نظرًا لغرابة المشهد فأبلغ الشرطة عنه.

وإثر ذلك، تم القبض على الشاب الذي يمكن أن يواجه الآن عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة سرقة الحيوان.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لموقع Notes from Polish، إن أحد المارة أبلغ السلطات بما جرى، واحتفظ بالحصان حتى وصولهم، في حين فرَّ اللص من مكان الحادث.

وقالت الضابطة أنيتا بوتريكوس لقناة TVN: "قام الرجل (من المارة) بتأمين الحصان معه، بينما عاد الجاني إلى مكان الحادث بعد فترة واعتقلته الشرطة".

وتبين لاحقًا أن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا قد سرق الحصان - التي تبلغ قيمته 15000 زلوتي (3500 يورو) - من مربط محلي. وقال أحد سكان المبنى للقناة: "إنه يعيش في الطابق الثالث، لذا حاول الوصول إلى الطابق الثالث مع هذا الحصان".

وبحسب السكان، فإن الجاني الذي يصفونه بأنه "مثير للمشاكل"، قد شوهد حول الإسطبل من قبل وحاول بالفعل سرقة حصان في الماضي.

وقالت المحطة إن الحادثة لا تخلو من عواقب بالنسبة للحصان أيضًا، فرغم إعادة الحيوان إلى صاحبه، فإنه يعاني من صدمة وفقًا لمالكه، الذي قال للمحطة التلفزيونية: "كان الوضع متوترًا للغاية بالنسبة له، وسيكون أمامنا طريق طويل لنقطعه قبل أن يتحسن".