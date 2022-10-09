لابورتا: نجحنا في إنقاذ برشلونة.. و"السوبرليغ" ستكون بطولة مفتوحة للجميع

تحدث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أمام الجمعية العمومية لناديه، يوم الأحد، عن التحديات التي واجهت إدارته من أجل إنقاذ الفريق، وما الذي فعلته الرافعات الاقتصادية بهذا الشأن.

وقال لابورتا "الرافعات سمحت لنا بالتعافي وجعلت فريقنا أكثر تنافسية، كل من يتواجد هنا أنقذ البارسا، برشلونة لديه تاريخ أكثر من 100 عام".

وأضاف "استلمنا الفريق في وقت صعب، وكان هنالك خياران، الأول: أن نواصل العمل ونستمر بالعمل التحفظي وكان هذا من شأنه أن يؤدي لدمار رياضي واقتصادي حسب وجهة نظري، والخيار الثاني هو أن نطلب الدعم المالي من الأعضاء، لكن أنتم لا تستحقون ذلك، لستم المسؤولين عن سوء الإدارة الماضية".

وتابع "أنتم قمتم باختيارنا من أجل إعادة برشلونة وما فعلناه سيفعله أي مشجع برشلوني، ونجحنا بالفعل في إنقاذ النادي، الآن لدينا أفضل ميزانية في تاريخ برشلونة بإيرادات تبلغ 1255 مليون يورو، وأرباح 274 مليون يورو".

وأردف "برشلونة حي ولدينا قدرة هائلة على جذب رؤوس الأموال، ولكن الوضع المالي للأندية الأوروبية مقلق للغاية، أندية الدول لديها موارد غير محدودة ويمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) القوة، لهذا السبب نحن ندعم بطولة السوبرليغ".