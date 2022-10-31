بعد تقارير إقالة ريبروف.. نادي العين يجدد رسميا الثقة في الجهاز الفني
أعلن نادي العين الإماراتي تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف، في ظل التقارير التي خرجت لتشير إلى قرب إقالته بسبب نتائج الفريق المتراجعة في الجولات الأخيرة بالدوري، خاصة بعد الخسارة أمام شباب الأهلي.
وحقق شباب الأهلي دبي فوزا ثمينا على ضيفه العين بنتيجة (2-1) في ختام مباريات السبت بالجولة الثامنة من الدوري الإماراتي.
وقال النادي في بيان رسمي، يوم الاثنين "جددت شركة نادي العين لكرة القدم ثقتها في الجهاز الفني وجميع عناصر الفريق، مؤكدة حرصها على تهيئة الأسباب لتحقيق أهداف النادي المرجوة خلال مشوار الفريق بمختلف المسابقات في الموسم الكروي الحالي".
كما أكد ماجد العويس، عضو شركة الكرة بنادي العين، في تصريحات صحفية، أن "ما يتم تداوله عن استبعاد ريبروف، مدرب الفريق، غير صحيح، المدرب مستمر والفريق قادر على تصحيح المسار، كما إن ثقتنا كبيرة في الجهازين الفني والإداري واللاعبين للخروج من الكبوة الحالية".
وكان ريبروف قال عقب الخسارة "خسرنا لأننا لا نستحق الفوز وشباب الأهلي هو من يستحق فهو صنع الفرص وكان الأفضل وسيطر على المساحات في الملعب، بينما نحن لم يكن لدى لاعبينا الحماسة والرغبة".
وأضاف "أنا دوري تقديم المساعدة ولا يمكنني النزول إلى الملعب لأظهر للاعبين الشخصية التي يجب أن يكونوا عليها، بكل أسف خسرنا ولم يكن لدينا قائد في الملعب ليظهر اللاعبون شخصيتهم".
ويحتل العين المركز الثامن في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 13 نقطة، بفوز في 4 مباريات وخسارته لـ3 مباريات والتعادل في مباراة.. إذ يحتل الصدارة نادي الوحدة ويشاركه الشارقة وشباب الأهلي برصيد 16 نقطة لكل منهم.