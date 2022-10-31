بعد تقارير إقالة ريبروف.. نادي العين يجدد رسميا الثقة في الجهاز الفني

أعلن نادي العين الإماراتي تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف، في ظل التقارير التي خرجت لتشير إلى قرب إقالته بسبب نتائج الفريق المتراجعة في الجولات الأخيرة بالدوري، خاصة بعد الخسارة أمام شباب الأهلي.

وحقق شباب الأهلي دبي فوزا ثمينا على ضيفه العين بنتيجة (2-1) في ختام مباريات السبت بالجولة الثامنة من الدوري الإماراتي.

وقال النادي في بيان رسمي، يوم الاثنين "جددت شركة نادي العين لكرة القدم ثقتها في الجهاز الفني وجميع عناصر الفريق، مؤكدة حرصها على تهيئة الأسباب لتحقيق أهداف النادي المرجوة خلال مشوار الفريق بمختلف المسابقات في الموسم الكروي الحالي".