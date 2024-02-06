عراقي أصيب بـ"تشوهات" بسبب "شامبو" يكشف تفاصيل الواقعة

أثارت صور لرجل في العراق تعرض لتورمات وحروق شديدة في الوجه والرأس والعينين، بعد استخدامه أحد مستحضرات العناية بالشعر كان قد ابتاعه عبر حساب تجاري في مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا بين مواطنين.

وتعرض "هلكوت عمر أحمد" من محافظة السليمانية في كردستان العراق إلى تورّمات وحروق شديدة بسبب استخدام "شامبو" أسفر عن إصابته بـ"العمى والحروق".

وقال هلكوت عمر في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه اشترى نوعا من غسول الشعر (شامبو) عن طريق البيع المباشر عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بضمانة عدم وجود ضرر من استعماله وبعد 4 أيام من الاستعمال أصيب وجهه بالحروق والانتفاخ، مؤكدا أن لديه تقريرا طبيا يثبت عدم شكواه من أي نوع من التحسس.

وأضاف هلكوت أنه قدّم شكوى ضد الشركة المنتجة لكي لا يصاب آخرون بالأضرار الصحية، مبينا أنّ الشامبو المذكور تسبب له بالعمى في إحدى عينيه.

وإثر الشكوى، باشرت الجهات الأمنية التحقيقات بعد استحصال قرار القاضي وتمكنت من العثور على المشتبه به والقبض عليه بعد أن تبين أنه صاحب الصفحة المروجة لـ"الشامبو".