بعد اختفاء 300 طالب.. مسلحون يخطفون 61 شخصا في نيجيريا

قال سكان في نيجيريا إن مسلحين خطفوا 61 شخصا من قرية في ولاية كادونا الشمالية، بعد أيام من اختفاء نحو 300 طالب في هجوم شنته عصابة مسلحة.

وعاثت الجماعات المسلحة، المعروفة محليا باسم "قطاع الطرق"، فسادا لسنوات في شمال نيجيريا، حيث استهدفت القرويين وسائقي السيارات على الطرق السريعة وطلاب المدارس للحصول على فدى.

ونقلت وكالة رويترز عن السكان، إن مسلحين هاجموا تجمع بودا السكني في نحو منتصف ليل الاثنين، وأطلقوا النار بشكل متقطع، وهو أسلوب يُستخدم للتخويف. وغالبا ما تحدث عمليات الخطف في التجمعات النائية؛ ما يترك السكان عاجزين.