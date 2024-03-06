أعلن أنه "المهدي المنتظر".. تفاصيل صادمة عن شاب طعن مصلين في مسجد بالأردن

كشفت التحقيقات معلومات صادمة عن الشاب الذي طعن أربعة مصلين في مسجد بمحافظة الزرقاء في الأردن، فقد ادعى أنه "المهدي المنتظر" وعلى المصلين طاعته، قبل أن يهاجمهم بواسطة سكين كانت بحوزته.

ووجه المدعي العام المختص للمعتدي، المحتجز 15 يوما على ذمة القضية، جناية الإيذاء عملا بأحكام المادة 334 مكرر من قانون العقوبات، وجنحة الإيذاء مكررة مرتين.

ووفق "العربية.نت"، أكدت مصادر أن الشاب المعتدي من أصحاب السوابق الإجرامية، ومتعاط للمواد المخدرة، وفي سجله قيود جرمية متنوعة.

وأضافت أن المعتدي هاجم المصلين وأصاب أربعة منهم إصابات سطحية، بأداة حادة كانت بحوزته، فيما حاول عدد من المصلين السيطرة عليه.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت أن المصابين جرى إسعافهم للمستشفى، وحالتهم العامة حسنة.