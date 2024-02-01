"أرشيف بدوي".. صور نادرة لمشاهير الفن المصري
يستضيف "المتحف اليوناني الروماني" في الإسكندرية معرض "أرشيف بدوي"، الذي يضم صورًا تُعرض للمرة الأولى من أرشيف المصور المصري أحمد بدوي، الذي رحل عن عالمنا في 2013، مخلفًا وراءَه عددًا كبيرًا من الأعمال الفوتوغرافية، التي توثق جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والفنية للمحافظة.
ويحتوى المعرض، الذي يقام في الفترة من الـ1 إلى الـ10 من فبراير، على صور نادرة لعدد من نجوم الفن المصري، مثل: عادل إمام، وفريد شوقي، ونور الشريف، ولبلبة، ورجاء الجداوي، أثناء زياراتهم للمدينة في فترات ومناسبات زمنية مختلفة لا سيما في حقبتي السبعينيات والثمانينيات.
ويَظهرعادل إمام في إحدى الصور بصحبة الفنان عمر الحريري وهما يرقصان على إيقاع الموسيقى بمشاركة اثنين من الأطفال. وتَجمع صورة أخرى نادرة "وحش الشاشة" الفنان فريد الشوقي "جالسًا" فيما يقف خلفه نور الشريف وزوجته الفنانة بوسي وشقيقتها الفنانة نورا.
وتَظهر الفنانة لبلبة في صورة بمفردها وكأنها تتناول العشاء في أحد المطاعم، فيما تظهر الفنانة رجاء الجداوي في صورة أخرى أثناء عملها عارضة أزياء وهي المهنة التي كانت تحترفها قبل التمثيل.
ويأتي المعرض في إطار "أسبوع الإسكندرية للصورة" الذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والسفارة الأمريكية بالقاهرة وتنظمه مؤسسة "فوتوبيا".
وقالت مروة أبو ليلة، المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لـ"فوتوبيا"، إن المعرض يضم 350 قطعة أصلية ما بين صور وأفلام تعود إلى 80 عامًا مضت.
وأضافت "أبو ليلة" في تصريحات خاصة لـ"إرم نيو" أننا أمام جزءٍ مهمٍّ من تاريخ مدينة عالمية هي الإسكندرية التي كانت ولا تزال رمزًا للفنون والتعايش بين الحضارات.