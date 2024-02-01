"أرشيف بدوي".. صور نادرة لمشاهير الفن المصري

يستضيف "المتحف اليوناني الروماني" في الإسكندرية معرض "أرشيف بدوي"، الذي يضم صورًا تُعرض للمرة الأولى من أرشيف المصور المصري أحمد بدوي، الذي رحل عن عالمنا في 2013، مخلفًا وراءَه عددًا كبيرًا من الأعمال الفوتوغرافية، التي توثق جوانب مهمة من الحياة الاجتماعية والفنية للمحافظة.

ويحتوى المعرض، الذي يقام في الفترة من الـ1 إلى الـ10 من فبراير، على صور نادرة لعدد من نجوم الفن المصري، مثل: عادل إمام، وفريد شوقي، ونور الشريف، ولبلبة، ورجاء الجداوي، أثناء زياراتهم للمدينة في فترات ومناسبات زمنية مختلفة لا سيما في حقبتي السبعينيات والثمانينيات.