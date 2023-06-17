سيدة تلد داخل حافلة في الإمارات

فاجأ المخاض سيدة تنحدر من غانا على متن حافلة، كانت متجهة من دبي إلى إمارة عجمان، وأنجبت طفلة داخل الحافلة قبل وصول مركبة الإسعاف.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنه تم نقل المرأة على الفور إلى أقرب مستشفى والتأكد من سلامتها وسلامة الطفلة.

ونجح سائق الحافلة، وهو مصري الجنسية يدعى محمد مصطفى، بمساعدة المرأة في عملية الولادة، إذ قام من فوره باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإخلاء الحافلة حتى ولادتها، وضمان وصول الركاب لاحقًا إلى وجهاتهم.

وقال لصحيفة "الإمارات اليوم"، إنه توقف بالحافلة على جانب الطريق بعد أن باغته صراخ من الطابق العلوي للحافلة التي كانت قد وصلت إلى مشارف عجمان من دبي، فهرع نحو الأعلى ليجد سيدة تصرخ وسط جموع الركاب بعد أن باغتتها آلام المخاض.