سوريا.. 3 قتلى جراء قصف إسرائيلي غرب دمشق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص مجهولي الهوية جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي غربي العاصمة السورية دمشق.

وأضاف أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى، بالإضافة لورود معلومات عن قتلى آخرين جراء الغارة الجوية على مبنى قرب منطقة الديماس غربي دمشق.

وأشار المرصد إلى أن المنطقة المستهدفة تقطنها شخصيات رفيعة المستوى من عسكريين وسياسيين.

وقال إن هذا القصف الإسرائيلي هو العاشر على الأراضي السورية، منذ مطلع العام الحالي 2024، 7 منها جوية و3 برية، وأسفرت هذه الضربات عن إصابة وتدمير 27 هدفا، ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقار ومراكز وآليات.

كما أدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل 31 عسكريا، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة.