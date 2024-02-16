بـ"مسدس لعبة".. لص يسرق 150 ألف دولار من بنك

تمكن لص كان يعمل رجل أعمال في السابق، واضطر إلى إعلان إفلاسه لاحقًا، من سرقة أحد البنوك في مدينة خاباروفسك شرق روسيا، باستخدام "مسدس وقنابل"، اتضح فيما بعد أنها مجرد ألعاب.

وبعد يومين من حادثة السطو المزعومة على البنك، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على اللص.

وأشار مكتب المدعي العام الإقليمي في مدينة خاباروفسك، في بيان أنه "في مساء يوم 13 فبراير، اقتحم رجل فرعًا لبنك ATB في المنطقة الصناعية في خاباروفسك، وهدد الموظفين بمسدس وقنابل يدوية كان يحملها، وسرق أكثر من 11 مليون روبل ومليوني روبل أخرى من العملات الأجنبية، ما مجموعه 13 مليون روبل (أي نحو 144 الف دولار)".

وأضاف البيان أنه تم اعتقال المشتبه به، في 15 فبراير، أي بعد يومين من الواقعة، وتم رفع قضية جنائية ضد الرجل، البالغ من العمر 41 عامًا، بتهمة السرقة.

وبحسب تقرير وزارة الداخلية، فقد تم "خلال البحث، مصادرة أكثر من 6.5 مليون روبل بحوزة السارق، بالإضافة إلى مبلغ 700 ألف روبل".

ووفق الداخلية، كان الرجل قد خطط لمنح الأموال المسروقة للأشخاص الذين اقترض منهم المال، حيث تم ترتيبها في حزم، فيما بدّد السارق مبلغ 5 ملايين روبل تقريبًا كان قد سدّ فيها جزءًا من ديونه لبعض الأشخاص.

واتضح أن اللص كان يعمل في بيع السيارات المستوردة من الخارج، وعندما أصبحت الأعمال غير مربحة، بدأ في المراهنات وزادت ديونه، لذلك قرر التوجه إلى أحد أفرع البنوك، حاملاً مسدسًا وقنابل يدوية وهمية، كانت مجرد ألعاب، بهدف سرقة المال.