ترتيب "دوري يلو" بعد فوز الأهلي على نجران

اقتنص الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره نجران بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، مساء الثلاثاء.

وأقيمت مباراة الأهلي ونجران، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى "موسم 2022-2023".

وتقدم كوتينيو بهدف لصالح نجران في الدقيقة 45، بعد تلقي تمريرة عرضية من فيتور، ليسدد كوتينيو الكرة في الزاوية اليسرى.