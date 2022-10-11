ترتيب "دوري يلو" بعد فوز الأهلي على نجران
اقتنص الأهلي فوزا ثمينا على حساب نظيره نجران بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، مساء الثلاثاء.
وأقيمت مباراة الأهلي ونجران، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى "موسم 2022-2023".
وتقدم كوتينيو بهدف لصالح نجران في الدقيقة 45، بعد تلقي تمريرة عرضية من فيتور، ليسدد كوتينيو الكرة في الزاوية اليسرى.
ورد عبدالله المقرن بتسجيل هدفين لصالح الأهلي من ركلتي جزاء في الدقيقة 55 و90 من عمر المباراة.
وواصل نجران المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88، بعد تلقي اللاعب واتارا بطاقة حمراء، لمخالفة تسببت في ركلة الجزاء الثانية.
وحقق الأهلي الانتصار الأول مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويقفز إلى المركز الرابع "مؤقتًا" في ترتيب دوري يلو، بينما تجمد رصيد نجران عند 3 نقاط، في المركز الثامن عشر والأخير.
ويحل الأهلي ضيفًا على الرياض، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري يلو.
ومن المقرر أن تتوقف منافسات دوري يلو للدرجة الأولى، بعد انتهاء الجولة الثانية عشرة في منتصف نوفمبر المقبل، تزامنًا مع إقامة منافسات كأس العالم 2022 في قطر، خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، والتي تشهد مشاركة منتخب السعودية الأول، للمرة السادسة في تاريخه.