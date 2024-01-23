في جنازة مهيبة.. توديع ضابط عماني توفي أثناء التدريب (فيديو)
ودَّعت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، الرائد ناصر بن راشد مسلم الراشدي، وهو من أفراد شرطة عُمان السلطانية، وذلك في جنازة مهيبة شهدتها شوارع السلطنة.
وأظهر مقطع فيديو بثه حساب "عُمان" الإخباري، تشييع جثمان الرائد الراشدي إلى مثواه الأخير، بينما تقدمت وسارت خلف الجثمان مركبات الشرطة، إضافة إلى مشاركة العديد من مركبات المواطنين في التشييع.
وتوفي الرائد ناصر بن راشد الراشدي، أثناء تأديته "الواجب الوطني"، وفق حساب "عُمان"، الذي لم يذكر المزيد من التفاصيل.
كما لم تعلن شرطة عُمان السلطانية أو أي جهة رسمية أخرى، تفاصيل عن وفاة الرائد ناصر بن راشد الراشدي، لكن متابعين قالوا إن الرائد الراشدي، توفي إثر حادث أثناء التدريب على دراجة نارية في قيادة المهام الخاصة في منطقة الخوض.
وأضافوا أنه أثناء التدريب على قيادة دراجات نارية، تدهورت الدراجة في الرائد ناصر الراشدي، ما أدى إلى وفاته.
ونعى مواطنون عبر منصة "إكس"، الرائد ناصر بن راشد الراشدي، إذ نعاه المحامي سعيد بن سلطان الهاشمي، عبر حسابه على "إكس": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى الرائد ناصر بن راشد مسلم الراشدي، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى".
بدوره، نعاه الناشط "بن طارق" في تدوينة عبر منصة "إكس": "فقدت شرطة عُمان السلطانية أحد رجالها المخلصين الرائد ناصر بن راشد مسلم الراشدي، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
كما شارك حساب "شخصيات عُمانية" في نعي الرائد ناصر بن راشد الراشدي عبر منصة "إكس": "ببالغ الحزن وجليل الأسى، تلقينا، اليوم، نبأ وفاة الرائد ناصر بن راشد بن مسلم الراشدي، أحد رجال شرطة عُمان السلطانية المخلصين أثناء أدائه لواجبه الوطني، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، والجزاء الحسن، ولأهله وذويه خالص العزاء، وصادق المواساة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".