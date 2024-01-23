في جنازة مهيبة.. توديع ضابط عماني توفي أثناء التدريب (فيديو)

ودَّعت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، الرائد ناصر بن راشد مسلم الراشدي، وهو من أفراد شرطة عُمان السلطانية، وذلك في جنازة مهيبة شهدتها شوارع السلطنة.

وأظهر مقطع فيديو بثه حساب "عُمان" الإخباري، تشييع جثمان الرائد الراشدي إلى مثواه الأخير، بينما تقدمت وسارت خلف الجثمان مركبات الشرطة، إضافة إلى مشاركة العديد من مركبات المواطنين في التشييع.

وتوفي الرائد ناصر بن راشد الراشدي، أثناء تأديته "الواجب الوطني"، وفق حساب "عُمان"، الذي لم يذكر المزيد من التفاصيل.