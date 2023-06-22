"بيلبورد" تطلق منصة لنقل الموسيقى العربية إلى العالمية

من جهتها، قالت جمانة الراشد الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية (SRMG) إن "الشرق الأوسط هي أسرع مناطق العالم نموًا على مستوى قطاع الموسيقى، مدفوعة بنهضة ثقافية فنية متنوعة".

وأضافت أن "إطلاق منصة (بيلبورد عربية) بالشراكة مع (بيلبورد) العالمية، يخلق فرصاً لوصول الموسيقى العربية إلى شريحة واسعة من المتلقين حول العالم، لنشارك العالم إبداعاتنا ومواهبنا الموسيقية".