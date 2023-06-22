"بيلبورد" تطلق منصة لنقل الموسيقى العربية إلى العالمية
أعلنت شركة "بيلبورد" العالمية عقد شراكة مع "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG)، لإطلاق منصة إعلامية جديدة تحمل اسم "بيلبورد عربية".
وقالت شركة "بيلبورد" في حساب منصتها الجديدة "بلبورد عربية" على تويتر، إن الشراكة الجديدة "تأخذ الموسيقى العربية إلى العالمية".
وأضافت أن الشراكة مع "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" هي الأولى من نوعها في المنطقة، وستقدم امتيازات "بيلبورد" الشهيرة للعالم العربي وتنظم الجوائز الموسيقية، وقوائم لأفضل الأغاني والألبومات، لتمكن وتلهم مجتمع الموسيقى العربية.
من جهتها، قالت جمانة الراشد الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية (SRMG) إن "الشرق الأوسط هي أسرع مناطق العالم نموًا على مستوى قطاع الموسيقى، مدفوعة بنهضة ثقافية فنية متنوعة".
وأضافت أن "إطلاق منصة (بيلبورد عربية) بالشراكة مع (بيلبورد) العالمية، يخلق فرصاً لوصول الموسيقى العربية إلى شريحة واسعة من المتلقين حول العالم، لنشارك العالم إبداعاتنا ومواهبنا الموسيقية".