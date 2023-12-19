تناول هذه الفاكهة قبل النوم لتجنب الأرق

يعتمد الحصول على نوم جيد بشكل كبير على نوعية الطعام الذي تتناوله قبل النوم.

فوفقا لموقع "ديربورن" الأمريكي، فإنّ تناول موزة واحدة قبل النوم، يساعد في الحصول على العديد من الفوائد الصحية.

ويحتاج جسم الإنسان إلى نوم مريح حتى يتمكن من الإنتاج في العمل والحياة بشكل عام؛ لذلك يمكنك استخدام بعض الحيل التي تخلق بيئة خالية من التوتر ومناسبة للنوم، مثل: شرب شاي البابونج قبل النوم، أو إشعال الشمعة المعطرة المفضلة لديك، وتشغيل بعض الموسيقى الهادئة.

وتعتمد نوعية نومك بشكل كبير على ما تأكله في الساعات التي تسبق موعده. ومن المعروف أن تناول وجبة عالية السعرات الحرارية والدهون يؤدي إلى نوم سيئ، ويؤدي أيضاً إلى عدم الراحة وعسر الهضم.

لذلك؛ يمكن لبعض الأطعمة أن تهدئ عقلك وتعزز النوم الصحي، ومنها الموز، فهو خيار مثالي لتتناوله كي تحصل على نوم جيد.

ويساعد الموز على النوم؛ لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة، منها الحمض الأميني "التربتوفان"، وهو ناقل عصبي ينظم المزاج ويساعد على الاسترخاء.

كما يساعد الموز على استرخاء العضلات؛ وذلك لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما أساسيان ومعروفان بخصائصهما التي تساعد على تخفيف التوتر وبث الهدوء.

ويعتبر الموز مصدراً جيداً للكربوهيدرات، كما أن السكريات الطبيعية الموجودة فيه يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم أثناء النوم؛ ما يؤدي إلى تقليل احتمالية الاستيقاظ في منتصف الليل.