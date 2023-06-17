شركة إسبانية تلغي أول تجربة لإطلاق صاروخ إلى الفضاء

ألغت شركة "بي.إل.دي سبيس" الإسبانية، في اللحظة الأخيرة، تجربة لإطلاق صاروخها "ميورا-1" القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء، في وقت مبكر اليوم السبت، وذلك في أحدث انتكاسة للمحاولات الأوروبية لتطوير قدرات لإرسال أقمار صناعية صغيرة إلى الفضاء.

وأظهرت الصور إلغاء عملية الإطلاق في هيوليفا جنوب غرب إسبانيا، بعد أن وصل العد التنازلي إلى الصفر، حيث اندلع اللهب والدخان لفترة وجيزة من منصة الإطلاق.

ووفق وكالة "رويترز"، لم يرد أي تفسير بعد عن سبب الإلغاء.