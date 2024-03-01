يديعوت أحرونوت: هجوم بايدن على نتنياهو "مجرد بداية"

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمريكيين، أن هجوم الرئيس الأمريكي جو بايدن الملحوظ في الآونة الأخيرة، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو "مجرد بداية".

وأوضحت أن هناك مخاوف في واشنطن من تقويض نتنياهو لمفاوضات الأسرى لأغراض سياسية، قائلة إنه في حال أفشل الأخير صفقة الأسرى التي يجري العمل عليها، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام مباشر مع البيت الأبيض.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إن الولايات المتحدة تواصل الضغط "بكل قوتها" من أجل إتمام صفقة الأسرى والوصول إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، وحذرت تل أبيب من تسبب نتنياهو في تقويض الصفقة لأسباب سياسية على صلة بالائتلاف.