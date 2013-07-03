تويوتا تستدعي 185 ألف سيارة حول العالم

طوكيو - أعلنت تويوتا موتور استدعاء حوالي 185 ألف سيارة في أنحاء العالم منها الطراز العائلي الصغير ياريس وذلك بسبب عيب في التعزيز الكهربائي لنظام التوجيه.
ويشمل الاستدعاء فئات السيارة ياريس - المعروفة في اليابان باسم فيتز - المصنعة بين نوفمبر تشرين الثاني 2010 ومارس آذار 2012. وقالت تويوتا إن الاستدعاء يشمل أيضا السيارة فيرسو-اس المعروفة في اليابان باسم راكتيس وذلك للفئات المصنعة من أغسطس آب 2010 إلى أغسطس 2011.
وستستدعي أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات نحو 130 ألف سيارة في اليابان وحوالي 7050 سيارة في ألمانيا وسبعة آلاف في فرنسا إلى جانب عدة دول أخرى، وقال شيوري هاشيموتو المتحدث باسم تويوتا إنه لا توجد تقارير عن حوادث بسبب هذا الخلل.