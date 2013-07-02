إسفنج بحري يفيد بصناعة الأدوية

إيرلندا - يستعد ثلاثة علماء غواصين للغوص في سبيل استخراج عينات من إسفنج يحمل اسم "كرامب كرامب" بهدف إجراء بحوث عليها، لأن هذا الاسفنج ينتج جزيئات يمكن تحويلها إلى أدوية.

ويسعى العلماء لاستخراج هذا الاسفنج حيا، ثم إحضاره بحاويات خاصة وحفظه بدرجات حرارة مناسبة لإبقائه على قيد الحياة.

وتتم هذه العملية في إطار مشروع "بامبو" الأوروبي وبإشراف معهد “ليميريك للتكنولوجيا” في إيرلندا، والهدف منه هو إنتاج مستدام للأدوية اعتماداً على الثروات البحرية.

ويمكن استخدام جزيئات الاسفنج لعلاج أمراض مختلفة، كالسرطان والزهايمر والشلل الرعاشي، كما يمكن أن يستخدم كمضادات للجراثيم والفطريات.