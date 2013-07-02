مهرجان جرش ينطلق في الأردن

عمّان - انطلقت دورة جديدة لمهرجان جرش السنوي في أطلال المدينة الرومانية قرب العاصمة الأردنية عمان.

ويقول المسؤولون عن تنظيم المهرجان في دورته الثامنة والعشرين هذا العام إن الاشتراك مفتوح للجميع وإنه لا يقتصر على الهوية العربية.

وقال محمد أبو سماق مدير المهرجان: "مهرجان جرش لعام 2013 مهرجان محلي وعربي وعالمي يحمل مضامين سياسية وثقافية واجتماعية، هذا المهرجان اليوم لم يعد ملك لهوية محددة أو لوطن محدد، جرش اليوم ملك للعالم".

وذكرت وسائل الإعلام الأردنية أن ما يزيد على 100 فرقة فنية عربية تشارك هذا العام في مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي يشمل حفلات موسيقية وغنائية لكبار الفنانين وأمسيات شعرية وحلقات نقاش.

وتشارك في المهرجان فرقة العاشقين الفلسطينية التي تكونت في دمشق عام 1977 من فلسطينيين لاجئين في لبنان والأردن.

ومن الفنانين الذين سيحييون حفلات خلال مهرجان جرش هذا العام المغنية اللبنانية نانسي عجرم والمغني العراقي كاظم الساهر.