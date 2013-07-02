بعد نيمار.. برشلونة يرغب بضم آخرين

برشلونة - قال متحدث باسم برشلونة المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم الثلاثاء إن مصادر تمويل صفقات اللاعبين لم تنفد بعد بسبب دفع 60 مليون يورو (78 مليون دولار) لضم المهاجم البرازيلي نيمار.

وسيلعب نيمار إلى جانب ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم وهو ثنائي هجومي رائع لبطل إسبانيا إلا أن الفريق يبدو بحاجة لتعزيز خط دفاعه الذي بدا مخترقا بشكل مثير للقلق الموسم الماضي.

وقال توني فريكسا المتحدث باسم مجلس الإدارة خلال مؤتمر صحفي "يمكن لبرشلونة أن يتحمل تكاليف كافة صفقات الانتقال التي يرى الطاقم الفني أنها ضرورية. وهكذا كان الحال دوما"، وأضاف "إلا أننا لا يمكن بالطبع أن نبلغ السوق بكم الأموال التي يمكن أن ننفقها".

وعانى القائد كارليس بويول (35 عاما) من سلسلة من الإصابات وتشكل ثنائي قلب الدفاع الموسم الماضي من جيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو وهو لاعب وسط في الأساس، وشق برشلونة طريقه إلى اللقب الرابع خلال خمس سنوات إلا أن شباكه تلقت 40 هدفا في 38 مباراة وهو ما يزيد بفارق 11 هدفا عن الموسم الذي يسبقه، وقال تياجو سيلفا زميل نيمار في المنتخب البرازيلي للصحفيين هذا الأسبوع إن تيتو فيلانوفا مدرب برشلونة حاول اقناعه بالانضمام إلى النادي الكتالوني إلا أن ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي متردد في فسخ التعاقد مع اللاعب.

وبدا فيلانوفا معارضا لإلقاء الكثير من المسؤولية على مارك بارترا لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما. وقدم اللاعب أداء قويا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما التي أقيمت في إسرائيل الشهر الماضي ويمكن أن يلعب دورا أكبر الموسم المقبل، واشترى برشلونة اليكس سونج وهو لاعب وسط آخر من ارسنال الإنكليزي لقدرته على شغل مركز قلب الدفاع إلا أنه خيب الآمال.

ويلعب دانييل الفيس وخوردي ألبا في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر على الترتيب كما يمتلك برشلونة مارتن مونتويا وادريانو كبديلين، ويمكن أن يؤدي وصول نيمار إلى زيادة احتمالات رحيل ديفيد فيا.