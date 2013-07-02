توتنهام يضم البرازيلي باولينيو

ساو باولو- قال باولينيو لاعب وسط البرازيل الاثنين انه وافق على عرض توتنهام هوتسبير وسينضم إلى النادي المنتمي للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم من كورنثيانز قبل بداية الموسم الجديد.

وسجل باولينيو 34 هدفا في 167 مباراة مع كورنثيانز وتألق مع البرازيل في كأس القارات التي فاز بها منتخب بلاده الأحد الماضي على أرضه.

وقال باولينيو الاثنين "كانت هذه ثلاث سنوات رائعة في مشواري من الانتصارات والعمل مع اشخاص رائعين ساعدوني دائما. كل ما استطيع قوله لكورنثيانز اني ساعود."

وذكرت تقارير إعلامية أن توتنهام سيضم باولينيو (24 عاما) مقابل 20 مليون يورو (26.07 مليون دولار).

وساهم باولينيو في فوز كورنثيانز بكأس العالم للأندية في ديسمبر كانون الاول الماضي قبل يصبح ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب البرازيل الذي سحق اسبانيا بطلة العالم و أوروبا 3-صفر في نهائي كأس القارات الأحد الماضي.