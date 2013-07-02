فريق علمي يكتشف طائراً نادراً

بغداد - في حالة نادرة من نوعها، اكتشف فريق علمي في إحدى جامعات العراق، وجود طائر دجاج بأربعة أرجل، وأثناء عملية تشريح الطائر تبيّن أنه يملك قلبين ومخرجين وأحشاء كاملة لطائرين، باستثناء الرقبة والرأس.

وعزا الفريق العلمي هذه الحالة إلى تشوهّات خلقية، وقال الدكتور طارق جعفر، عميد كلية الطب البيطري في الجامعة، أنّه ربما كان الطائر توأمين في الأصل.

وأضاف أنّه أثناء متابعة الفريق للدواجن وجد حالات كثيرة مشابهة سببها البيضة المخصبة والتلقيح المزدوج، إضافة الى البيئة الخارجية وبعض التأثيرات الفسيولوجية على البيضة، مما يؤدي الى حدوث حالات كهذه.

وأشار الى أنّ هذه الحالات تصيب الإنسان أيضاً، حيث يشهد تشوهات خلقية كثيرة.