نسبة بطالة تاريخية في منطقة اليورو

عمّان – (خاص) من تقوى مساعدة

بلغت معدلات البطالة في منطقة اليورو في شهر أيار مايو ما نسبته 12,1% محققة بهذا رقم تاريخياً، بزيادة بلغت عُشراً بالمقارنة مع شهر نيسانأبريل، و بزيادة 8 أعشار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إحصاءات يورو ستات، فقد تصدرت كل من اليونان وإسبانيا قائمة الدول الأوروبية التي سجلت أعلى معدلات للبطالة.

وقدرت وكالة الإحصاءات الأوروبية أن هنالك قرابة ال27 مليون شخصاً من العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي، 19 مليوناً منهم يعيشون ضمن منطقة اليورو.

هذا وأشارت البيانات إلى ثبات معدلات البطالة بين النساء، إذ بلغت 12,2% في منطقة اليورو، و 11% في الاتحاد الأوروبي، بينما شهدت معدلات البطالة بين الرجال ارتفاعاً بعشر واحد في منطقة اليورو ليبلغ نسبة 12% بينما ثبتت النسبة عند 10,9% في الاتحاد الاوروبي.