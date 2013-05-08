فيرغسون يعتزل التدريب نهاية الموسم

رويترز

سيعتزل اليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الجاري بعد أكثر من 26 عاما أمضاها في اولد ترافورد ليسدل الستار على أبرز مسيرة لمدرب في كرة القدم البريطانية.

وأكد بطل الدوري الإنكليزي الممتاز الاربعاء أن فيرغسون البالغ من العمر 71 عاما سينهي مسيرته الرائعة بعد انتهاء مباريات الموسم الحالي.

وقال فيرغسون لموقع مانشستر يونايتد على الانترنت "قرار الاعتزال جاء بعد تفكير عميق فهو ليس من القرارات التي يمكن أن يتخذها الانسان بسهولة. أعتقد أنه الوقت المناسب".

وتولى المدرب الاسكتلندي المسؤولية في 1986 ليقود النادي لفترة لا سابق لها من النجاحات من بينها الحصول على 13 لقبا في الدوري الممتاز وخمسة ألقاب في كأس الاتحاد الإنكليزي وأربعة ألقاب في كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.

كما قاد النادي أيضا للفوز بلقبين لدوري أبطال أوروبا إضافة إلى لقب بطولة العالم للأندية مرة واحدة).