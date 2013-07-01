الزمالك يطالب فييرا بالعودة

القاهرة- طالب نادي الزمالك مدربه البرازيلي جورفان فييرا بالعودة لقيادة تدريبات الفريق حتى انتهاء عقده في نهاية موسم دوري الدرجة الممتازة المصري لكرة القدم.

وكان فييرا غادر القاهرة إلى الإمارات معتبرا ان عقده انتهى في نهاية يونيو حزيران.

وقال صيري سراج نائب رئيس الزمالك إنه تم تكليف ادارة الشؤون القانونية في النادي من أجل دراسة موقف فييرا وتحديد العقوبات التي سيتم توقيعها عليه لسفره بدون الحصول على إذن من إدارة النادي.

وأضاف سراج لموقع الزمالك على الانترنت "إدارة الزمالك لن تفسخ التعاقد مع المدير الفني خلال الفترة الحالية ولكن هناك عقد مستمر حتى نهاية الموسم الرياضي الذي ينتهي بنهاية الدوري العام هذا الموسم وفييرا مستمر مع الزمالك حتى نهاية عقده."

وكان الزمالك اخطر فييرا الأحد الماضي بضرورة الحضور للقاهرة من أجل عقد جلسة مع إدارة النادي وقيادة تدريبات الفريق.

وينتظر الزمالك تحديد اتحاد الكرة المصري موعد اقامة منافسات الدورة الرباعية المحددة لبطل الدوري المحلي والتي تأهل اليها الفريق مع الأهلي والإسماعيلي وإنبي والتي كان من المقرر ان تنطلق الأربعاء المقبل لكنها تأجلت بسبب تأجيل الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري التي ستحدد المشاركين في دورة الهبوط.