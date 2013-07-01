جبهة الإنقاذ تدين حرق مقر الإخوان

القاهرة- (خاص) من عمرو علي

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أغلب الاحزاب المصرية المعارضة إدانتها الكاملة لكافة ممارسات العنف التي شهدتها بعض المحافظات المصرية مثل (أسيوط وبني سويف) جراءها تعرض متظاهرون سلميون لإصابات وسقط بينهم عدد من الضحايا.

وأدانت الجبهة أعمال العنف التي شهدها محيط المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، ونتج عنها سقوط ضحايا بين المواطنين المحتجين، وكذلك حرق المقر وتدمير محتوياته، مؤكدين على رفضهم ماحدث.

وأهابت جبهة الإنقاذ الوطني بالشعب المصري الذي خرج إلى الشوارع والميادين بسلمية طالبا التغيير الديمقراطي والانتخابات الرئاسية المبكرة، الحفاظ على سلمية هذه الموجة الثورية العظيمة، والصمود في الشوراع والميادين حتى تتحقق مطالبه.

وتطالب أجهزة الأمن بالكشف عن هوية المسؤولين عن العنف في أسيوط وبني سويف والقاهرة وسرعة محاسبتهم.