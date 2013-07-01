البنك الدولي يقرض مصر 585 مليون دولار

القاهرة – محمد عز الدين

أعلن هارتفيج شيفر المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن البنك الدولي سيقرض مصر 585 مليون دولار لتمويل مشروع جديد لمحطة جنوب حلوان للكهرباء، يستهدف تحقيق التوازن بين الفرص القصيرة الأجل والاحتياجات الإنمائية الطويلة الأجل من الكهرباء لمصر، حيث يوفر المشروع 4 آلاف فرصة عمل، تقريباً 75% منها خلال الإنشاءات والباقي أثناء تشغيل المحطة وصيانتها.

وقال أنها ستساهم في إضافة 10% من طاقة التوليد في مصر، منوهاً بأنه العمل سيبدأ بها عام 2018، مشيراً إلى أنها تساعد على توفير إمدادات أكثر انتظاماً من الكهرباء.

وأكد شيفرعلى مساندة البنك لمصر لإعادة بناء الثقة في قطاع الكهرباء لمساندة الاستثمارات الحيوية مثل محطة جنوب حلوان، مشيراً إلى أن هذه المحطة ستساعد مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وكذلك تضمن الحصول على إمدادات منتظمة وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن هذا المشروع في إطار برنامج أوسع يهدف إلى مساعدة البلاد على التصدي للمشاكل في سياسات الطاقة وكذلك تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء بشكل مستدام.

ويتضمن هذا الاستثمار في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكفاءة استخدام الطاقة وإصلاح نظام الدعم.

وأوضح أن البنية التحتية للمشروع تشمل في محطة بخارية طاقتها 1950 ميجاوات تدار بالغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيا الضغوط فائقة وما يرتبط بها من خط أنابيب الغاز.

وترتبط محطة كهرباء جنوب حلوان بالشبكة الموحدة لتصل الكهرباء المولدة بذلك إلى المناطق الفقيرة في أنحاء مصر.

ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن، أن هذاالمشروع يستهدف ضمان توفير إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة وذات كفاءة عالية.