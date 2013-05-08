مادونا تجمع 7 ملايين دولار من بيع لوحة

باعت نجمة البوب الأمريكية مادونا لوحة تجريدية للرسام الفرنسي فرناند ليجيه مقابل 7.16 مليون دولار يوم الثلاثاء لجمع أموال لمشاريع لتعليم الفتيات في أفغانستان وباكستان وبلدان اخرى.

وقالت دار مزادات سوثبي في موقعها على الإنترنت إن لوحة (ثلاث نساء على طاولة حمراء) التي تعود لعام 1921 اشتراها شخص لم يكشف عن هويته في مزاد سوثبي للفن الانطباعي والحديث في نيويورك. وكانت التقديرات لسعر اللوحة قبل المزاد قد وصلت الي 7 ملايين دولار.

وقالت نجمة البوب في ابريل نيسان انها اشترت اللوحة في 1990 وإن بيعها يجمع بين شغفها بالفن والتعليم من خلال جمع اموال لمؤسسة راي اوف لايت (شعاع النور) وهي منظمة غير هادفة للربح تقدم تدريب حرفيا لأطفال الشوارع والمزارعين الفقراء.

وقالت مادونا في بيان الشهر الماضي "لا يمكنني أن أقبل عالما تصاب فيه النساء أو الفتيات أو يطلق عليهن الرصاص أو يقتلن إما لذهابهن إلى المدرسة أو التدريس في مدارس الفتيات."

وأضافت قائلة "أريد مبادلة شيء ثمين بشيء لا يقدر بثمن وهو تعليم الفتيات!"

وتتبنى مادونا طفلين من مالاوي الواقعة في جنوب القارة الافريقية وتعتزم بناء عشر مدارس هناك.