"عش الدبابير" وخطف الأطفال في الكويت.. لماذا هذا التوقيت؟

ينتظر الجمهور الكويتي والخليجي في رمضان 2024 عرض مسلسل "عش الدبابير" (اسم مبدئي)، والذي يتناول قضية اختطاف الأطفال في دولة الكويت.

وسبق أن كشف الكاتب محمد خالد النمشي أنّ المسلسل يتطرق، للمرة الأولى، إلى قضية "حساسة" تسلّط الضوء على خطف الأطفال في الكويت خلال الحقبة ما بين الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومطلع الألفية الحالي.

لكن المسلسل الكويتي يطرح تساؤلًا عميقًا بشأن توقيت عرضه، خاصة مع إعلان الكاتب نفسه أن العمل ينتمي في الأصل لعقود من القرن الماضي.

ورغم تبرير محمد النشمي أنّ "العمل احتاج إلى جرأة، حتى قرر البدء في كتابته، ثم تصويره"، لكن الدراما الكويتية تمتعت دائمًا بمرونة عالية في طرح الأفكار. كما إن من الغريب أن تكون قضية مثل هذه، والتي لا بدّ أنها أثارت ضجة حينذاك داخل المجتمع الكويتي، غابت عن صنّاع الدراما طوال هذه العقود، حتى قرار تحويلها إلى عمل في رمضان 2024.

فهل نبش القائمون على المسلسل قضية اختطاف أطفال في الكويت، لتسليط الضوء بطريقة غير مباشرة على قضية "خاطفة الدمام"، التي وقعت أحداثها في السعودية؟

فمع الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية "خاطفة الدمام" لتفاصيلها المعقدة والغريبة، بعد انكشافها في مطلع عام 2020، كانت هناك أنباء قوية عن وجود مسلسل يروي قصتها.

وتردد آنذاك أن شركات إنتاج خليجية تسعى لتحويل قصة "خاطفة الدمام" إلى مسلسل تلفزيوني، كما كشفت الفنانة الكويتية هدى حسين في عام 2021، أنها تلقت عرضًا من مؤلفة سعودية لتجسيد شخصية "خاطفة الدمام" في مشروع فني خليجي.

لكن أيًّا من ذلك لم يحدث، ولم يَصدر لاحقًا أيُّ تصريح رسمي من قبل أي شركة إنتاج أو فنان عن مشروع يتعلق بمسلسل "خاطفة الدمام".

وقضية "خاطفة الدمام" أثيرت مطلع 2020، بعد اكتشاف إقدام امرأة تدعى مريم على اختطاف 3 أطفال على الأقل منذ كانوا رضّعا وحتى تجاوزهم العشرينات من عمرهم، وإلقاء القبض عليها، في واحدة من أكثر قضايا الاختطاف غرابة في العالم.

وربما أثارت قضية "خاطفة الدمام"، التي لم يكتب لها أن تكون ضمن الأعمال الدرامية حتى اللحظة، شهية القائمين على مسلسل "عش الدبابير" لتسليط الضوء على قضية اختطاف الأطفال في الكويت في القرن الماضي.

وسيحسم رمضان 2024، مدى قدرة العمل على إحداث تفاعل بشأن قضايا اختطاف الأطفال، وما إذا كان سيعيد إلى الضوء مجددًا الحديث عن "خاطفة الدمام".

يذكر أن "عش الدبابير" من إخراج مناف عبدال، وإنتاج شركة "الدراما العربية الفنية"، ويشارك في بطولته: شجون الهاجري، وعبدالله بوشهري، ومرام البلوشي، وليالي دهراب، والفنانة المصرية شيماء سيف، إضافة إلى الممثل العراقي محمد هاشم، وغيرهم.