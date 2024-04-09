مصر.. التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في قضية طالبة العريش

كشفت التحقيقات لدى الجهات الأمنية في مصر تفاصيل جديدة في واقعة انتحار الطالبة نيرة صلاح، والمعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة العريش"، والتي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق موقع "القاهرة 24"، فقد بينت التحقيقات أن المتَّهمَين الطالبة شروق أحمد وزميلها الطالب طه، قد تعديا على حرمة الحياة الخاصة لها.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد كانت نيرة صلاح تقيم مع المتهمة شروق والطالبتين مريم وولاء، في غرفة واحدة بالمدينة الجامعية وحدثت خلافات بين الطالبات الثلاث والطالبة نيرة صلاح، بعد اتهامهن لها بسرقة مبالغ مالية منهن وتصوير نفسها "سيلفي" وإظهارهن في الصورة وهنّ يرتدين ثياب النوم.

وبسبب هذه الخلافات، قامت زميلات نيرة بمغافلتها وسرقة محادثات من على هاتفها بينها وبين أحد الشبان، تحتوي على عبارات مخلة، وقمن لاحقًا بتهديدها بافتضاح أمرها؛ ما دفعها لطلب النقل من غرفتهن إلى غرفة أخرى.

ولاحقًا، ادعى المتهمان (الطالبة شروق والطالب طه) أن نيرة صلاح تقوم بالتشهير بهما، باتهامهما بأنهما يتقاضيان مبالغ مالية مقابل المراجعات الخاصة بالمنهج العلمي للطلاب في الكلية، وادعائها على المتهمة شروق بأنها على علاقة عاطفية ببعض الشباب، ما أدى إلى قيام المتهمين بكتابة رسائل على مجموعة الدفعة في تطبيق للمحادثات يعلنان فيه استعدادهما لفضح الطالبة نيرة وكشف حقيقتها، بالتلميح إليها بشكل غير مباشر دون ذكر اسمها.

وبحسب التحريات، فإنه في يوم وفاة نيرة صلاح، فوجئت الطالبات بمعاناتها من ألم شديد في البطن، وتبين تناولها أقراصًا غير معلومة؛ ما أدى لوفاتها في المستشفى بعد إسعافها.

وأحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات بعد تسببهما في تهديد وابتزاز الطالبة نيرة صلاح، الأمر الذي انتهى بانتحارها.