عن الجزر الحلال والموز ابن الحرام

بقلم: محمد سناجلة

أثارت صرعة فتوى ”جهاد النكاح“ الكثير من الكلام، وذلك لغرابتها وخروجها عن المألوف، لكن هذه الفتوى رغم طرافتها ليست الأغرب، فقد سبقتها الكثير من فتاوى شيوخ آخر الزمن الذين ابتلينا بهم في أيامنا هذه، والتي لا تثير الاستهجان فحسب بل والاستفزاز في كثير من الأحيان.

موز.. كوسا.. خيار..

ولعل من أطرف هذه الفتاوى تلك التي أطلقها أحد الشيوخ المقيمين في إحدى الدول الأوروبية، حيث حرم الشيخ تحريما شاملا قاطعا لا رجعة فيه على النساء شراء أو أكل الموز والخيار بحجة أنهما يعتبران من المثيرات الجنسية للنساء! وقال الشيخ إن المرأة إذا أرادت أن تأكل موزة فيجب أن يتم تقطيعها من قبل محرم كي لا تمسكها المرأة بحجمها الطبيعي. وتأتي فتوى الشيخ لأن ”الموز والخيار يشبهان العضو الذكري للرجل“، وحرم أيضا الجزر والكوسا، واعتبر ”أن هذه الفواكه والخضراوات تقود المرأة إلى إطلاق العنان لمخيلتها وهي تأكل الموز، وترغب بممارسة الجنس، معتبراً أن المرأة في هذه الحالة قد تسترسل في تخيلاتها وتشعر بالنشوة“. وهو ما يعتبره بعض اصحاب الفتاوي إثما كبيرا!

الجزر الحلال

وعلى عكس الشيخ السالف الذكر الذي حرم الموز والخيار والكوسا حتى لا تصل النساء إلى النشوة، جاءت فتوى الشيخ عبدالباري الزمزمي رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث حيث أباح في فتوى مدوية له بجواز استعمال الجزر في الإستمناء للفتيات اللواتي تأخرن في الزواج.

طبعا الشيخ مهتم بعدم انتشار الفاحشة في ديار الاسلام، فحلل الجزر لكن السؤال هو: هل يجوز استخدام الموز أو الخيار بدلا من الجزر في الاستمناء، وإذا كان هذا جائزا بالقياس مع الجزر فماذا نفعل بالفتوى السابقة التي تحرم الموز والخيار!!

طبعا، أعتقد أن شيوخنا الأفاضل يجب أن يحلوا هذه المشكلة حتى لا تقع نساؤنا ”الشبقات“ في الحرام ويستخدمن الموز بدل الجزر!



ولا يتوقف مسلسل الافتاء، حيث أصبح كل شخص لم ينه الثانوية العامة وقرأ بعض كتب الدين ثم وجد له منبرا ما في زاوية ما من الوطن العربي مفتيا يحلل ويحرم كيفما أراد ولا عجب، ”هيك مزبطة بدها هيك ختم“ كما يقول المثل الشعبي في بلادنا، وتاليا نرصد لكم أطرف وأغرب الفتاوي من شيوخنا الأفاضل:



الكعب العالي



أطلق أحد شيوخ السلفيين بقناة الرحمة الفضائية فتوى بعدم جواز لبس الكعب العالي خارج المنزل وجواز لبسه فقط داخل المنزل من باب التزين للزوج مستشهداً بقصة أوردها أحد الصحابة عن نساء بني إسرائيل. وقال الشيخ مصطفي العدوي إذا كانت المرأة تلبس الكعب العالي لتتبرج به للرجال الأجانب فهذا محرم وممنوع، لأنه يحمل فساداً والله لا يحب الفساد.

عبيد وجواري.. وسبايا الروس

فى الكويت دعت الناشطة سلوي المطيري إلى سن قانون يمكن غير المتزوجة أو المطلقة من شراء عبد شريطة أن يدفع لها مهرا، واعتبرت أن دعواها ستحل أزمة العنوسة في الوطن العربي، كما طالبت بسن قانون للجواري لحماية الرجال من الفساد والزنا، واقترحت أن يتم استقدام جواري من سبايا الروس لدي الشيشان أو من روسيا .

جنس فموي وجنس صناعي

وشهدت المغرب فتوى أخرى غريبة بعد انتشار الدمى الجنسية فقد أفتى الشيخ الزمزمي المذكور أعلاه بجواز معاشرة الزوج لزوجته بشتى الإشكال بما فيها الجنس عن طريق الفم وحتى مع الدمى .

وكان نص الفتوى: ”ليس هناك نص فى القران يمنع الممارسة الجنسية بين الرجل والمرأة كيفما كان نوعها أو شكلها أو طريقتها حتى لو كان عن طريق الفم ”.

كما أجاز الشيخ المغربي جواز استخدام الدمى الجنسية والأعضاء الجنسية الصناعية في حال إذا تعثر الزواج.

ممارسة الجنس مع الزوجة الميتة

وأفتى نفس الشيخ انه يجوز للرجل معاشرة زوجته الميتة للتو.

يا لهوي، أي رجل هذا الذي يرغب في ”السكس“ في حضرة ملاك الموت!



المحرم الافتراضي

وعالم آخر حرم على النساء والفتيات الجلوس أمام جهاز كومبيوتر مزود بخدمة الإنترنت بدون محرم خشية أن تتم غوايتها في الدردشة.

تحريم الجواز من أبناء الفلول

وشهدت مصر بعض الفتوى الغريبة تزامنا مع انطلاق ثورة 25 يناير فقد أفتي الشيخ عمرو سطوحي رئيس لجنة الدعوة الإسلامية بالأزهر بعدم جواز تزويج أي مصري ابنته من أعضاء الحزب الوطني الفاسدين .

لحم الجن حلال

وكانت فتوى الداعية المصري محمد الزغبي هي الدعوى الأكثر جدلا في مصر فقد صرح من قبل انه يجوز أكل لحوم ” الجن” حيث أن الجن يتشكل في صورة الإبل والماشية .

وآخر فتوى من عند العبد الفقير لله، الشيخ محمد بن السناجلة، حيث أنني أفتي وعلى مسؤوليتي الكاملة في الدنيا والآخرة أنه يجوز الزواج من بنات الجن، وذلك قياسا على أن لحم الجن حلال والسلام.